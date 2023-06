Soraya Thronicke deixa União Brasil para se filiar ao Podemos

A senadora Soraya Thronicke (MS) confirmou que sairá do União Brasil para se filiar ao Podemos. A assinatura da ficha de filiação acontecerá na próxima quarta-feira (28), em Brasília.

A notícia de que ela mudaria de partido foi divulgada em 14 de junho e a parlamentar fez questão de desmentir pelo Twitter.

– Não procede a informação sobre a filiação da senadora Soraya Thronicke ao Podemos, nesta quarta-feira (14). A parlamentar garante que permanece filiada ao União Brasil e qualquer informação a respeito de uma possível mudança de sigla, será informada oficialmente por sua assessoria de imprensa – dizia a publicação.

Duas semanas depois, há a confirmação de que ela mudará de partido, desta forma, o Podemos empatará com o União Brasil no número de senadores, ficando com sete representantes cada sigla.

Eleita em 2022, Soraya era filiada ao PSL, partido que se juntou ao DEM, formando o União Brasil. Antes apoiadora de Jair Bolsonaro, a senadora passou a ser uma das maiores críticas ao ex-presidente e até mesmo disputou como candidata a presidente em 2022.

Fonte: Pleno News/Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado