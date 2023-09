O governador Helder Barbalho, que foi reeleito com a melhor votação entre os governadores brasileiros, tirou a sorte grande com a escolha de Belém para sediar a COP30. Além de se projetar nacionalmente, o governador tem a possibilidade de conseguir muito mais recursos a níveis nacional e internacional, para implementar em obras de infraestrutura não apenas na capital paraense, como também no interior do Estado, deixando, assim, para sempre, uma marca de governo, a exemplo do que fizeram políticos do tipo de Antônio Lemos. Barbalho, aliás, ainda não comentou qual será seu futuro político após deixar o comando do Estado e, tampouco, quem será seu indicado. Helder já foi vereador, deputado estadual, ministro de Estado e prefeito de Ananindeua por dois mandatos e já está em seu segundo mandato à frente do Executivo Estadual.