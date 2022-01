Sorteados das unidades habitacionais têm até sexta-feira para realizar entrega de documentos

Na próxima sexta-feira dia 28, é o prazo final para os pré-selecionados sorteados das unidades habitacionais dos residenciais Maracacuera I e Maracacuera II, compareçam a sede da secretaria municipal de habitação (Sehab) para concluir a entrega de documentos necessários á próxima etapa de seleção que vai definir os beneficiários finais dos apartamentos. 300 pessoas sorteadas ainda não haviam concluído o processo de habilitação.

A listagem com os sorteados pode ser conferidos nos canais oficiais da prefeitura de Belém e da Secretaria Municipal de Habitação, a segunda lista pode ser acessada aqui.

Os sorteados devem comparecer na Sehab com os documentos para continuar na seleção para receber as unidades habitacionais, sendo eles: Identidade, CPF, certidão de nascimento ou certidão de casamento para os casados, comprovante de residência, comprovante de renda e o Número de Inscrição Social – NIS (folha de resumo atualizado).

Os residenciais estão localizados na Estrada do Maracacuera, no Distrito de Icoaraci, são 960 apartamentos de dois quartos, contendo sala, cozinha e área de serviço, além de quadras de esporte, academia ao ar livre, áreas de convivência coleta e playground. O projeto já está com 99% das obras concluídas e a previsão de entrega é até março deste ano de 2022.

Em caso de duvidas e para obter mais informações, a Sehab disponibiliza o canal de mensagens pelo telefone 91 98580 – 8658 e o e-mail oficiosehab@gmail.com, além dos canais oficiais da secretaria nas redes sociais.

Foto: Reprodução agência Belém