Sorteio define Bolsonaro como 1º entrevistado do JN

Na segunda-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi sorteado para ser o primeiro entrevistado ao vivo na série do Jornal Nacional com candidatos ao Palácio do Planalto. O sorteio foi feito pela produção do telejornal da Globo.

Com duração de 40 minutos, as entrevistas serão conduzidas pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos.

O chefe do Executivo ainda avalia se irá participar. A emissora pediu uma resposta até quinta-feira (4).

A participação de Bolsonaro ocorreria em 22 de agosto. No dia 23, seria a vez de André Janones (Avante); Ciro Gomes (PDT), ficaria com o dia 24; Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seria no dia 25; e Simone Tebet (MDB), no dia 26.

Se Bolsonaro não participar, as datas dos outros candidatos poderão ser remarcadas.

Fonte: Pleno News

As informações são do Painel, da Folha de S. Paulo.