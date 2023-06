Soure promove “Baile das Debutantes” em grande estilo

A diretoria da tradicional agremiação do Reação Clube, do município de Soure, no Marajó, depois de dez anos, reativou em grande estilo o ”Baile das Debutantes”, o qual contou com a participação de 14 moças bonitas. Elas usaram o vestido longo e foram elogiadas pelo público que compareceu em peso na sede da agremiação social da cidade.

O empresário Pedro Paz, pela décima vez, trabalhou como mestre da cerimônia com uma impecável apresentação que os familiares e associados elogiaram.

O prefeito de Soure, Guto Gouvêa, parabenizou todos dirigentes da diretoria do Reação Clube pela organização do evento, elaborada pelo presidente do clube, Augusto Gamboa. Inclusive, falou da inesquecível programação festiva que agitou toda cidade sourense pela reativação do baile que não acontecia há exatos dez anos.

Para o presidente do Reação Clube, advogado Augusto Gamboa, o retorno desse grande acontecimento da sociedade de Soure se deu exclusivamente pelos inúmeros pedidos dos associados e até mesmo dos empresários locais. Isso levou a diretoria do clube, com ajuda incansável de Augusto Gamboa e alguns associados empresariais, a retomar este ano o baile para alegria e muitas emoções dos familiares das 14 jovens debutantes que proporcionaram momentos inesquecíveis para associados, familiares e convidados que compareceram no último final de semana, na cidade de Soure. Todos enalteceram a beleza da programação das debutantes, falou Augusto Gamboa, com respaldo do mestre cerimonialista, Pedro Paz, muito emocionado com as palavras do presidente.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar