SP: homem é baleado pela própria arma durante ressonância magnética

Um homem de 40 anos foi baleado pela própria arma durante uma ressonância magnética , em um laboratório de São Paulo . Segundo o boletim de ocorrência, ele acompanhava a mãe enquanto ela realizava o exame , nessa quarta-feira (18).

Conforme as informações, o episódio ocorreu devido ao magnetismo do aparelho, que puxou o revólver da cintura do homem e deu um disparo na região do abdômen.

O caso ocorreu por volta das 16h30, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na região central da capital paulista .

A Polícia Civil informou que o homem havia assinado um termo de contraindicação de campo magnético para quem vai acompanhar pacientes durante o exame.

Após o incidente, ele foi encaminhado ao Hospital São Luiz, onde continua internado.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial como disparo de arma de fogo . Uma perícia também foi solicitada ao Instituto de Criminalística.

O laboratório afirmou que a paciente e o acompanhante haviam sido orientados sobre a retirada de objetos metálicos para a realização da ressonância .

“Reforçamos que todos os protocolos de prevenção de acidentes foram seguidos pelo time do CURA, como é de praxe em todas as unidades”, disse o laboratório CURA, em nota.

“Tanto a paciente como o acompanhante foram devidamente orientados quanto aos procedimentos para acesso à sala de exame e alertados sobre a retirada de todo e qualquer objeto metálico”, acrescentou, dizendo que ambos assinaram um termo de ciência sobre essa orientação.

O estabelecimento disse que em nenhum momento a arma foi mencionada pela vítima, que “entrou com o objeto na sala de exame por sua decisão”.

Fonte: IG/Foto: Banco de Imagens/Pexels