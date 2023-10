SP: Irmã de Cristiano Zanin sofre agressão na porta de casa

Nesta segunda-feira (16), a advogada Carolina Zanin, 42 anos, irmã do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi agredida por um homem na porta de sua casa, localizada no bairro de Perdizes, Zona Oeste da capital paulista.

Carolina estava saindo de casa para levar seus dois cachorros da raça corgi para passear quando um homem passou por eles, um dos cães começou a latir e o agressor resolveu chutar os cães e também a advogada.

– Eu nunca vi esse cara. Ele olhou para mim e disse:”Vou dar um chute em você, vou dar um chute nos seus cachorros”. Eu ainda falei “não, imagina” e fui entrando no meu prédio. Mas aí ele foi chutando – disse Carolina ao Metrópoles, explicando a situação.

Ela diz que toda a vizinhança sabe que ela é irmã do novo ministro do STF, mas que não sabe dizer se a agressão tem relação com o irmão, que foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A advogada diz também que, por conta desse parentesco, ela recentemente precisou ir embora de um restaurante e que seus amigos sugeriram que ela passe a andar com seguranças particulares.

