SP: Mãe de aluno diz que alertou a escola em 2022 sobre tragédia

Maria das Graças, mãe de um aluno da Escola Estadual Thomázia Montoro, da Zona Oeste de São Paulo, disse que já havia alertado a escola para a necessidade de policiamento, devido a brigas constantes entre alunos. Segundo ela, tratavam-se de “brigas pesadas”.

– Eu tinha essa preocupação porque eram brigas pesadas, agressões físicas. Qualquer hora vai acontecer uma m**** dentro dessa escola – disse durante participação do programa Encontro, nesta terça-feira (28).

Maria das Graças entrou em contato com a escola algumas vezes no ano passado.

– Eu tentei alertar a escola. Eu avisei a escola o ano passado, quando teve várias brigas. Cada briga que tinha eu ligava para ver se a gente conseguia ajudar as crianças. Cheguei a ligar e pedir para que fosse colocado a polícia lá dentro, pelo menos três vezes por semana – relatou.

O ATAQUE

O ataque cometido por um adolescente com um faca aconteceu por volta das 7h20 da manhã desta segunda (27), na Escola Estadual Thomázia Montoro, na Vila Sônia, na Zona Oeste da capital paulista. O garoto esfaqueou pelo menos quatro professoras e um aluno.

O agressor do 8º ano do ensino fundamental, de 13 anos, foi apreendido e levado para uma delegacia. Segundo informações apuradas, o alvo principal do autor do ataque era um estudante com quem teria brigado na semana passada, mas esse colega não estava no local nesta segunda.

Imagens de câmera de segurança instalada em sala de aula mostram o momento em que o adolescente foi imobilizado e desarmado por uma professora de Educação Física.

Elisabete Tenreiro, de 71 anos, havia sido encaminhada em estado grave para o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP). Por volta das 10h30, a morte foi confirmada.

Professora de Ciências, Elisabete trabalhava havia pouco tempo no colégio e estava fazendo a chamada quando foi atingida pelos golpes. Seu corpo está sendo velado em cerimônia restrita aos familiares no Cemitério do Araçá, na Zona Oeste da capital.

