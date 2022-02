SP: torcedor é baleado e morre após confusão no entorno de estádio

Um homem de 40 anos foi baleado e morreu na tarde deste sábado(12) em uma confusão envolvendo torcedores do Palmeiras no entorno do estádio Allianz Parque, em São Paulo. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu.



O crime ocorreu após derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o clube inglês Chelsea, na final do Mundial de Clubes. O jogo foi disputado em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, para conter o tumulto, o Comando de Policiamento de Choque precisou empregar “técnicas de controle de multidões”.



Um suspeito de ter atirado no torcedor foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado na Delegacia de Intolerância Esportiva do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

A secretaria informou que imagens do confronto estão sendo analisadas para identificação de outros envolvidos.

Edição: Nádia Franco

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters