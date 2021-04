SpaceX, de Elon Musk, ganha contrato da Nasa para levar humanos à Lua

A empresa aeroespacial foi selecionada para construir um foguete, a um custo de US$ 2,9 bilhões

A empresa SpaceX, do homem mais rico do mundo, o empresário Elon Musk, foi selecionada pela Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, para assinar um dos contratos mais esperados do programa espacial norte-americano das últimas décadas. A proposta consiste em construir um foguete que levará seres humanos à Lua pela primeira vez desde a missão Apollo 17, em dezembro de 1972.

O contrato para construir o módulo lunar será de US$ 2,9 bilhões. Esperava-se que a iniciativa fosse dividida em ao menos duas empresas, mas a gigante de Musk foi a única contemplada.

As informações são do The Washington Post.

Em nota, a Nasa declarou que um dos motivos do corte de outras empresas é uma redução emergencial de gastos.

O foguete será construído por meio do programa Artemis, que busca recolocar humanos na Lua.