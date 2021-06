SpaceX lança 22ª missão de reabastecimento da ISS com foguete atualizado

A SpaceX lançou com sucesso, nesta quinta-feira (03), sua 22ª missão de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional (ISS). A missão CRS-22 colocou no ar o Falcon 9 por volta das 14h30 (horário de Brasília), que foi lançado do Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, Estados Unidos.

O 1º estágio do foguete retornou para a Terra cerca de 9 minutos depois da decolagem. A cápsula Dragon, que estava acoplada no 2º estágio, está carregando 3.311 kg de suprimentos, experimentos científicos e hardwares e irá se acoplar de maneira autônoma na ISS.

A programação prevê que a Dragon chegue até o dock da estação no próximo sábado (5), por volta das 6h de Brasília. Por mais uma vez, duas cápsulas do tipo estarão estacionadas no local ao mesmo tempo. Neste momento, a Crew Dragon Endeavour está no espaço, sendo que ela foi lançada em 23 de abril transportando 4 astronautas.

Como de costume, o lançamento foi transmitido pelo YouTube no canal oficial da SpaceX. Confira, a seguir, como foi a operação.

101 lançamentos consecutivos

A decolagem desta quinta-feira foi a 17ª da SpaceX somente em 2021. Além disso, a missão de hoje marcou o 101º lançamento consecutivo, um recorde mundial. O recorde anterior era da própria empresa, quando ela colocou o Falcon 9 no ar com 60 satélites Starlink, em 26 de maio, na semana passada.

Além dos números expressivos, a missão de hoje foi uma novidade porque apresentou uma versão completamente nova do Falcon 9. O booster é chamado de B1067 e já está programado para subir aos céus de novo. Ainda em 2021, ele leverá astronautas do Crew-3 para o espaço.

Fonte: space.com