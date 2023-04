SpaceX pode lançar nave mais poderosa da história nesta segunda

A SpaceX planeja realizar o primeiro voo orbital da Starship , a nave espacial mais poderosa da história, nesta segunda-feira (17). A empresa do bilionário Elon Musk projetou o foguete para transportar pessoas e carga em futuras missões à Lua e a Marte .

O voo teste da Starship está marcado para as 9h desta segunda. Porém, pode sofrer atraso de até 2h30 por conta de uma janela já anunciada pela companhia. Se adiada, o lançamento será feito ainda nesta semana.

O esperado é que o voo dure 1h30. Ele será iniciado na Starbase, base da SpaceX em Boca Chica, no sul do Texas, e terminará no Oceano Pacífico, em algum ponto próximo à costa do Havaí.

Segundo a Nasa, agência espacial americana, a Starship pode ser usada para levar astronautas de volta à superfície da Lua na missão Artemis 3, prevista para o final de 2025.

Detalhes da Starship

A nave da Space X foi projetada para transportar cargas e passageiros. O veículo tem cerca de 50 metros de altura e alcança 120 metros quando está integrado com o propulsor Super Heavy.

Ela pode transportar até 150 toneladas, quando precisar ser reutilizada, e até 250 toneladas, se puder ser descartada após uma missão. Por conta disso, ela é apontada como a mais poderosa da história.

Como será o voo?

O voo ocorrerá sem tripulação. Ele será um voo orbital, porque ultrapassará a Linha de Kárman, o limite de 100 km acima do nível do mar. Veja detalhes da missão:

0min55s: foguete atinge o “Max Q”, como é conhecido o pico de estresse mecânico;

2min52: os dois estágios (foguete e nave) se separam e, então, o foguete começa o procedimento para pousar na água, na região do Golfo do México;

2min57: motor da Starship é acionado;

9min20: motor da Starship é desligado e nave segue na órbita terrestre;

1h17min21: depois de dar uma volta no planeta, a nave deixa a órbita terrestre e começa a voltar para a atmosfera;

1h30: Starship pousa no Oceano Pacífico, próximo à costa do Havaí.

Segundo a SpaceX, a nave poderá transportar até 100 pessoas em voos interplanetários e ajudar a criar uma base na Lua.

“Com um teste como este, o sucesso é medido por quanto podemos aprender, o que informará e melhorará a probabilidade de sucesso no futuro, à medida que a SpaceX avança rapidamente no desenvolvimento da Starship”, diz a empresa.

Fonte: IG/Foto: Divulgação: Space X