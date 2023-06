Spoiler! Veja fotos do Programa Silvio Santos especial de 60 anos

O Programa Silvio Santos, a maior e mais longeva atração na categoria de auditório e variedades do mundo, completa 60 anos, nesta sexta-feira (2). Para celebrar, o SBT gravou um Programa Silvio Santos especial de 60 anos comandado por Patrícia Abravanel. A atração será exibida neste domingo (4), excepcionalmente, das 19h15 às 00h.

No palco e na plateia, uma série de famosos, jornalistas e espectadores estiveram presentes, além da esposa de Silvio Santos, Iris Abravanel e as seis filhas (Patrícia, Cíntia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata).

Ao longo do programa, o telespectador poderá mergulhar no universo do Programa Silvio Santos, com imagens raras da história. Além de viver uma imersão no passado e presente. Quadros históricos que marcaram essas seis décadas foram gravados com inúmeras personalidades e até as próprias filhas de Silvio Santos, como Daniela Beyruti no Brincadeira do Foguete, Rebeca Abravanel na Prova do Relógio e Silvia no Boa Noite, Cinderela.

O Show de Calouros foi marcado por muitas lágrimas durante as participações de Mara Maravilha, Leão Lobo, Luís Ricardo, Nelson Rubens, Sônia Lima, Sérgio Mallandro, Flor Fernandez, Décio Piccinini e Ary Toledo.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também esteve presente para uma homenagem a Silvio Santos e ao programa, e para relembrar momentos de sua participação na década de 80, quando era prefeito de Pindamonhangaba.

