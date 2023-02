Sport se aproveita de expulsão e aplica goleada histórica no Bahia pela Copa do Nordeste

O Sport conseguiu uma vitória histórica sobre o Bahia na Copa do Nordeste. Neste quarta-feira (22), o time pernambucano fez 6 a 0 no rival, com dois de Luciano Juba, um de Jorginho, dois de Vágner Love e um de Sabino.

Agora, o Sport tem nove pontos e é o vice-líder do Grupo A. O time ainda tem um jogo a menos e pode igualar a pontuação do líder Fortaleza. O Bahia cai para a última colocação do Grupo B, com cinco pontos, e segue com apenas uma vitória no Nordestão.

Expulsão e Sport dominante

A chuva deixou o campo cheio de poças d’água e afetou o desempenho de maneiras diferentes no início do jogo. O Sport partiu para a pressão no campo de ataque e o Bahia teve muitas dificuldades para sair jogando. Em diversas situações, o Tricolor se atrapalhava com a bola e não conseguia chegar ao campo adversário.

Aos 14 minutos, um erro da defesa baiana mudou a história do jogo. Ryan era o último jogador da defesa, tentou sair jogando e foi desarmado por Jorginho. Para evitar a sequência do lance, Ryan agarrou o jogador do Sport: Falta marcada e cartão vermelho para o lateral do Bahia. Luciano Juba foi para a cobrança, e com uma batida seca no canto do goleiro, fez 1 a 0 para o Sport.

O Sport se aproveitou do momento ruim do Bahia na partida e seguiu pressionando no campo de ataque. Aos 24, o Leão da Ilha teve outra falta para bater com Luciano Juba da entrada da área. Dessa vez a bola não foi no gol, mas bateu na mão de Raul Gustavo: Pênalti para o Sport. Luciano Juba bateu e marcou o segundo do time pernambucano.

Juba foi o grande destaque do primeiro tempo. Além dos dois gols, o atacante participava da construção de grande parte das jogadas de ataque do Sport. Com 35 minutos, o meia recebeu pela esquerda e deu ótimo passe para Jorginho na área. Livre, o camisa 10 do Sport driblou o goleiro no domínio e fez 3 a 0 para o Sport. Intervalo, com vitória mais do que encaminhada para o Leão.

Goleada histórica

Mesmo com a vantagem confortável no placar, o Sport não tirou o pé do acelerador no segundo tempo. Aos oito minutos, Facundo Labandeira cruzou na medida para Vágner Love, que testou no contra pé do goleiro e marcou o quarto gol do time pernambucano.

Cinco minutos depois, o Leão aumentou a goleada. O Bahia errou mais uma vez na saída de bola e Vágner Love recebeu um ótimo lançamento. Com muita categorai, o artilheiro deu uma cavadinha na saída do goleiro e fez um golaço para anotar o quinto do Sport.

O Leão acelerava o jogo para aumentar a vantagem no placar. O time chegou a marcar mais duas vezes, mas os dois gols foram anulados por impedimento. Do outro lado, o Bahia lutava para se defender e não tomar mais gols.

Nos acréscimos, o Sport conseguiu balançar as redes mais uma vez. Após cobrança de escanteio, Sabino subiu mais que a defesa do Bahia e testou para o fundo do gol. O zagueiro, que fazia seu centésimo jogo pelo Leão, fez o último da goleada. Fim de jogo e 6 a 0 Sport.

