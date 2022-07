Na noite desta quinta-feira (28), o Sport recebe o Guarani pela 21 ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, na Ilha do Retiro, em Recife-PE. A partida será as 21h30 (horário de Brasília).

O Sport atualmente está na decima posição com 27 pontos. Na sua última partida o Sport sofreu uma goleada contra o Sampaio Corrêa por 3 a 1 . o time está sob o comando do novo treinador – com Claudinei oliveira.

Já o seu adversário o Guarani, vem de um empate dentro de casa com o Brusque, por 1 a 1. Atualmente com 19 pontos a equipe ocupa a 18ª posição na tabela. O time conquistou apenas três vitorias na competição com apenas 12 gols.

Foto: Divulgação