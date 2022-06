Sport X Ponte Preta | Campeonato Brasileiro 2022 | 02.06.2022

Na noite desta quinta-feira (2) o Sport e Ponte Preta entram em campo as 21h30 para disputar a 10° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Série B, no Estádio Carlos Wilson Campos, a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

O Esporte Clube do Recife ocupa a 4° posição da Série B, atualmente conquistou 4 vitorias, 3 empates e 2 derrotas. No total o time adquiriu 6 gols marcados e 3 gols sofridos.

O Ponte Preta ocupa a 16° posição do Campeonato, esta é a última posição antes do rebaixamento. Até o momento, o time acumulou 2 vitorias, 3 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e sofreu 6 gols.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira