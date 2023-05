Sporting vence Coimbra pelo Campeonato Super Master da Tuna e tem Josafá como destaque

Apresentando um futebol veloz e competitivo, o time do Sporting derrotou o todo poderoso Coimbra Clube, por 2 a 1, marcando Sérgio, Alfredo e Josafá, este, o destaque após assinalar um gol de placar cobrindo o goleiro adversário que levou e familiares ao delírio.

O jogo foi válido pela segunda rodada classificatória do primeiro turno do Campeonato Interno Super Master, promovido pelo Departamento de Esportes da Tuna Luso Brasileira.

O Sporting venceu com o futebol de Eudo, Abraçado, Macapá, Augusto e Haroldo; João, Josafá e Jorge; José, Rosivaldo e Reginaldo. Entraram no decorrer da partida: Walter, José Luiz, Alaércio e Salatiel Campos, este, inclusive, vem adquirindo a melhor física e técnica para tornar- se titular do time desejo dos integrantes da Comissão Técnica.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar