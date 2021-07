Spotify e Deezer excluem todas as músicas do DJ Ivis de suas playlists

O DJ tinha diversas canções entre as mais tocadas dos serviços de streaming, mas agora nenhuma faixa dele aparece

Após a repercussão dos vídeos que mostram DJ Ivis agredindo sua ex-esposa Pamella Holanda, o Spotify e a Deezer decidiram excluir todas as músicas do artista de suas playlists.

O músico tinha diversas canções entre as mais tocadas dos serviços de streaming. No último dia 8, por exemplo, Galega, o feat de Ivis com Zé Felipe, era a capa e a primeira faixa da playlist do Spotify Paredão Explode, com mais de 1 milhão de seguidores. Agora, nenhum dos hits aparece mais nas plataformas.

Ao G1, o Spotify confirmou que tirou as músicas do DJ Ivis de suas playlists editoriais (aquelas criadas pela própria plataforma, e não pelos seus usuários).

Já a Deezer informou ter “removido todo o destaque editorial ao artista, tanto em capas como em posições de playlists”.