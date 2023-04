Spotify fora do ar? Empresa diz que problema no app foi corrigido

O Spotify apresentou alguns problemas na manhã desta quarta-feira (19). Depois de afirmar que “algo não estava certo” e que estava investigando a falha, a empresa disse que o erro foi corrigido. “Tudo parece muito melhor agora”, afirmou a companhia.

No DownDetector, plataforma que registra as reclamações dos usuários, o pico de queixas começou por volta das 9h (horário de Brasília). No Google, as buscas pelo termo ‘Spotify’ também aumentaram no mesmo horário.

Alguns usuários reclamavam de instabilidade total no aplicativo, não conseguindo acessar o serviço. Outros afirmavam que o aplicativo abria, mas as páginas de artistas não estavam funcionando.

Segundo as queixas, o problema parece ter sido global e atingido todos os tipos de dispositivos, mas não parece ter sido geral, ou seja, talvez não tenha afetado todos os usuários. A reportagem conseguiu acessar e utilizar o Spotify no desktop e em um aparelho Android, mas teve problemas em outro dispositivo Android, por exemplo.

