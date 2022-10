Spotify HiFi está perto de ser lançado, mas deverá ser cobrado à parte

Em fevereiro de 2021, o Spotify alegrou seus usuários ao anunciar que introduziria na plataforma som de alta fidelidade.

Conhecido como Spotify HiFi, o adicional viria para bater de frente com a concorrência, como o Apple Music e o Tidal, que já possuem qualidade de som superior.

Um usuário do portal 9to5mac e assinante do Spotify compartilhou um e-mail que recebeu ao tentar cancelar sua assinatura. Nele, a plataforma deu detalhes de seus planos para o caso de o usuário resolver retornar em 30 dias. Entre esses planos, estava o chamado plano Platinum.

Contudo, não se sabe nada sobre este plano, o que nos leva a ter somente as informações passadas pelo usuário, que afirma que o plano teria um custo de US$ 19,99 por mês (R$ 105,57 na conversão direta), cerca de cinco vezes mais caro que o plano Premium individual vendido atualmente.

E-mail recebido pelo usuário do 9to5mac mostrando o suposto novo plano Platinum (Imagem: Reprodução/9to5mac)

Ainda de acordo com o e-mail, o plano Platinum ofereceria tudo o que o Premium já oferece, mais o HiFi, som de estúdio, sintonizador de fone de ouvido, insights de áudio, Biblioteca Pro, Playlist Pro e podcasts com anúncios limitados.

Este vazamento indica as novidades que o Spotify deve trazer para se tornar mais competitivo e rentável além do HiFi, como uma melhor organização da biblioteca e das playlists do usuário e a inserção de propagandas em podcasts.

Apesar disso, até o momento, a plataforma não divulgou nada oficialmente, tampouco a data de integração dos serviços ao app.

