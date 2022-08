Spotify quer que você grave em áudio sua “crítica” de uma playlist ou podcast

Depois de fazer testes de novos recursos de gravação para os podcasts dos usuários na Nova Zelândia, agora o Spotify está testando uma nova ferramenta de áudio no Vietnã. Essa nova função foi projetada para incentivar as pessoas a gravar reações por voz nas listas de reprodução.

No Reddit, um usuário publicou prints dessa nova ferramenta do Spotify e mostrou como estavam recebendo um prompt com um clipe de voz. Esse clipe será publicado como um episódio de podcast.

No teste feito na Nova Zelândia, esses podcasts de reação serão compartilhados entre os perfis pessoais dos criadores e os seguidores terão acesso. Assim será feito também no Vietnã.

Os prints do Spotify revelam que os usuários selecionados para o teste estão tendo acesso a um ícone exclusivo de microfone na seção de playlist. Ao clicar no ícone, se abre uma nova tela que os instrui a gravar uma reação por voz.

Ao clicar nesse botão, é possível gravar de um vez só um ou vários clipes e fazendo pausas no meio. A ideia da plataforma é que, mais pra frente, os usuários possam editar o áudio, acrescentar músicas de fundo e nomear a lista de reprodução antes de torná-la pública.

O teste feito pelo app no Vietnã serve mais como um tipo de alerta aos usuários que possam não ter uma ideia de podcast em mente.

O Spotify confirmou o teste, porém, não divulgou nenhuma informação adicional sobre quais lugares ou países que essa função vai estar disponível.

“No Spotify, estamos sempre buscando meios de melhorar a experiência dos usuários na plataforma, e realizamos testes regulares de funções que acreditamos que terão valor para os criadores e ouvintes. Estamos atualmente fazendo um teste limitado de criação de áudio em áudio, mas não temos mais detalhes para compartilhar por agora”, disse a marca ao TechCrunch.

Fonte: Olhar Digital