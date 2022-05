Spotify testa galerias NFT em páginas de artistas

Você pode ir além do que só ouvir músicas no Spotify, os artistas podem usar as páginas de perfil para também promover mercadorias e datas de shows. Em breve, eles poderão até usar esse recurso para promover NFTs. De acordo com o Music Ally , Spotify começou a testar galerias NFT e já está disponível para um seleto grupo de usuários de Android dos Estados Unidos.

Os testes atualmente inclui visualizações NFT para artistas como Steve Aoki e The Wombats. Caso você seja uma das pessoas com acesso, poderá visualizar as galerias ao visitar uma das páginas de artista incluídas e rolando pela lista de músicas no Spotify. Tocar em um NFT faz com que você veja uma versão maior dele, com uma breve descrição.

Uma opção de “ver mais” irá redirecionar você para os NFTs página no OpenSea, onde você pode comprá-los. Mas o Spotify não oferece suporte a NFTs que são vídeos ou GIFs, apenas mostra uma imagem estática do NFT no aplicativo, não o vídeo completo.

“O Spotify está realizando um teste no qual ajudará um pequeno grupo de artistas a promover suas ofertas de NFT de terceiros existentes por meio de seus perfis de artistas”, informou o Spotify. A plataforma complementou que “rotineiramente realizamos uma série de testes em um esforço para melhorar as experiências dos artistas e fãs. Alguns desses testes acabam abrindo caminho para uma experiência mais ampla e outros servem apenas como um aprendizado importante.”

Além disso, o teste acontece como outras plataformas estão fazendo para incorporar seus próprios recursos NFT, o Instagram, por exemplo. Isso acontece mesmo com uma queda no mercado, recentemente, o The Jornal de Wall Street descobriu que as vendas diárias de NFT caíram 92% em relação ao pico de setembro.

Fonte: Engadget