Star+: novo streaming da Disney anuncia primeiras produções originais

O Star+, novo serviço de streaming da Disney para o público adulto, chegará ao Brasil em 31 de agosto, com 66 novos conteúdos originais criados na América Latina. As atrações do catálogo foram divulgadas nesta quinta-feira (24/6), após a empresa sair vencedora de uma ação movida pela Starz Entertainment, para impedir que a marca Star fosse usada no Brasil.

De acordo com o serviço, até o momento são mais de 130 atores, de 8 países latinos, que estarão na Star+.

Veja algumas das novas produções anunciadas:

Dramas: Santa Evita; Não Foi Minha Culpa; Impuros (3ª temporada); Limbo… Hasta Que Lo Decida; El Grito De Las Mariposas; Diciembre 2001 (título a ser confirmado) e Americana (título a ser confirmado);

Comédias: El Galán; La TV Cambio, Él No; Los Protectores; Máscara contra Caballero; e How To Be a Carioca;

“Dramedia”: Terapia Alternativa; El Encargado; Planners e Belas Artes;

Terror: Insânia e Horário Estelar;

Biografias: Pancho Villa; El Centauro del Norte; O Rei da TV; Coppola, O Agente de Futebol; e Ringo (título a ser confirmado);

Documentários: Bios: Vidas que Marcaram a Sua e Alerta Aeroporto.

A Star+ também vai disponibilizar filmes e séries que, apesar de fazerem parte do acervo do estúdio, não foram incluídos no catálogo do Disney+. Entre eles, O Simpsons, This Is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Pose, Outlander, Genius, S.W.A.T., Grey’s Anatomy e mais.

A nova plataforma também investirá em transmissões ao vivo de eventos esportivos, como a CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga, NHL, MLB, além de jogos de rúgbi, tênis, golfe, ciclismo, boxe e MMA, entre outros esportes.

O serviço poderá ser contratado separadamente ou como parte de um pacote combinado com o Disney+.

