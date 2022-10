Starlink para veículos ‘em movimento’ será lançada em dezembro

A Starlink, serviço de internet via satélite, divulgou recentemente que disponibilizará um produto para os viajantes ficarem online na estrada. O novo equipamento será lançado somente em dezembro, mas a pré-venda mostra que a antena custará assustadores US$ 2.500 — com mais US$ 50 da taxa de envio.

Atualmente, a Starlink já fornece um serviço para viajantes de trailers. O Starlink RV (sigla pela qual os motorhomes são chamados) permite que os clientes da companhia levem a sua antena para qualquer lugar — como acampamento de trailers —, sendo uma alternativa para quem não quer usar a internet móvel. Contudo, esse serviço não funciona no translado.

Equipamento e plano caros, mas pague o que usar

O preço de US$ 2.500 pode te assustar, só que para quem vive a “cultura motorhome” (algo não tão popular no Brasil), de estar com a família o ano inteiro na estrada ou apenas organizar longas férias em um trailer, uma internet que funcione durante todo o trajeto — ou na maior parte dele — é um investimento.

O novo serviço do Starlink RV traz um novo equipamento, a antena Starlink de Alto Desempenho Plano. Por ser instalada no teto do veículo, uma área propensa a receber danos durante viagens, contato direto com chuva, neve, granizo, pedra jogada pelo pneu do veículo da frente, entre outras coisas, ela é fabricada com material mais resistente — claro, isso ainda não justifica o preço alto.

De acordo com a empresa, a antena também possui um GPS aprimorado e um maior campo de visão, permitindo que seja conectada a mais satélites durante as viagens.

Em comum com o Starlink RV estático estão duas coisas. A primeira é que o usuário pode pausar o serviço quando não estiver usando a internet, como em momentos em que ele ficará um tempo em um local com internet fixa. A outra é o preço de US$ 135 dólares na assinatura Best Effort.

O nome quer dizer “melhor esforço” na tradução literal, só que está mais para “é o que podemos fazer” — você aceita ou espera a sua vez. Esse plano, US$ 25 mais caro que o padrão, foi criado para quem estava disposto a furar a fila e receber a sua internet, mas com sinal despriorizado e baixa velocidade.

Assim como a Tesla não consegue entregar os carros a tempo, a alta demanda pela Starlink congestionou a entrega das antenas, fazendo com que a SpaceX permitisse a furada de fila para quem estivesse disposto a pagar mais por menos. Pode parecer uma proposta absurda, mas quem mora no meio do nada dos Estados Unidos, o preço compensa.

A Starlink também oferece serviços para embarcações e aviões. No momento, Starlink Maritime tem cobertura na costa dos Estados Unidos, Europa e Austrália, com promessa de expansão em 2023. Já o Starlink Aviation ainda não está funcionando, mas as companhias aéreas JSX e Hawaiian Airlines já estão interessadas no produto.

