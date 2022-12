Startup Pará: Governo investe mais de R$ 10 milhões para ideias e empresas inovadoras em 2022

Ariane Rompato, é sócia-fundadora da empresa Rompassos, que atua na gestão de serviços de infraestrutura como limpeza, segurança e manutenção. A empresária conheceu o programa Startup Pará através de uma consultoria e foi selecionada no edital Empresas Inovadoras em Bioindústria, Tecnologia Educacional e Agroindústria Alimentar, que oferece até R$ 150 mil para as iniciativas vencedoras da chamada. Ela inscreveu um projeto de que propõe melhorias nos processos administrativos e operacionais da empresa.

“O Startup foi de suma importância, esse fomento que a gente vai receber irá ajudar demais o projeto de implantação que iniciamos. O recurso vai dar um grande impacto no nosso desenvolvimento e automaticamente no nosso faturamento”, declara. Ao longo deste ano, empresas, startups e empreendedores paraenses foram contemplados com incentivos financeiros e técnicos do governo do Estado.

Quase R$ 10 milhões foram investidos na execução do Startup Pará. Foram 9 editais abertos e 366 projetos de Belém e outros municípios do estado inscritos no programa, e desse total 209 foram selecionados para receber suporte financeiro ou técnico com capacitações. Para a fase de contratação das propostas serão mais de 45 milhões de reais destinados para a inovação paraense. O Startup Pará é uma iniciativa do Governo do Estado, que auxilia o desenvolvimento de ideias e empresas inovadoras, desenvolvido pela a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). O programa é uma estratégia estadual para o empreendedorismo de base tecnológica.

Capacitações para o desenvolvimento dos negócios

Em 2021, o programa realizou o período de qualificação das propostas selecionadas no edital segunda chamada, nas modalidades novos negócios e de aceleração, com soluções de base tecnológica. 79 empresas paraenses foram beneficiadas com mais de 1.800 horas de capacitação, com oficinas, palestras, cursos, mentorias, assessorias individuais e coletivas, que visam potencializar o desenvolvimento dos negócios. Projetos selecionados em outros dois editais, o Mulher, que apoia ideias gerenciadas por mulheres, e o Inova Ter Paz, voltado para empreendedores que colaboram com o desenvolvimento socioeconômico nos Territórios Da Paz, também iniciaram a fase de aceleração este ano.

Outra ação do programa, realizada nas usinas dos Territórios Pela Paz, foi a série de oficinas para a submissão de projetos nos editais abertos. Também nesses espaços, a equipe do Startup apresentou o Faça Negócios, que reuniu atividades como, um curso sobre o uso de ferramentas tecnológicas disponíveis na internet e ainda sobre a utilização da rede social para os negócios, visando garantir a presença digital de empreendedores que atuam em bairros periféricos da capital. Foram centenas de pequenos negócios alcançados.

A jornada de compromissos e oportunidades em 2022, alcançou um público amplo, foram iniciativas voltadas para mulheres, micro e pequenas empresas, startups, pesquisadores, instituições de ensino superior, centros de pesquisa, estudantes do ensino técnico e superior, e também prefeituras. No edital aberto para gestores municipais, foram 12 parceiros selecionados para receber estímulo para o desenvolvimento, com práticas inovadoras na prestação de serviços à população. As iniciativas escolhidas contribuem para a aceleração e o crescimento sustentável dessas cidades, e irão receber recurso financeiro e o apoio técnico para agilizar os projetos que visam transformar os municípios paraenses na área tecnológica.

Já o edital Hackathon, último aberto este ano, desafiou estudantes para o desenvolvimento de soluções que melhorem a realidade do cenário escolar e promova um ambiente de inovação e colaboração entre a comunidade. A iniciativa buscou ideias que transformem o espaço educacional com sustentabilidade, voltados para as temáticas: Desperdício de água, Desperdício de papel, Desperdício de descartáveis, Desperdício de comida e de energia. Cinco alunos foram aprovados, apresentaram suas ideias para uma comissão avaliadora, e foram premiados com bolsas.

Presença, Visibilidade e Novidades para 2023

Na agenda de 2022, o Startup Pará também marcou presença em eventos importantes, como o Inova Day, realizado pela Universidade do Estado do Pará, Uepa, o Chocolat Amazônia e Flor Pará 2022, a XV Feira da Indústria do Pará, Fipa, e ainda foi da Feira Pará Negócios. As programações foram oportunidade para dar visibilidade às atividades e a dezenas de empresas que participaram do programa este ano.

Para a coordenadora do programa, Maria Trindade, este ano foi marcado pelo alcance significativo de vários públicos. Para 2023, a expectativa é de mais novidades para o empreendedorismo paraense. “Para 2023 estamos planejando ampliar nossa plataforma, para trabalhar a inovação dentro do governo. Contamos com a previsão de mais um edital para mulheres, já para o Territórios da Paz a proposta é trabalhar editais na concepção do primeiro negócio, até para atingir o público que já recebeu alguma formação dentro das diferentes iniciativas. Para as escolas técnicas da rede tecnológica do estado, teremos uma chamada direcionada para o primeiro emprego, e ainda editais voltados para bioeconomia e crédito de carbono”, detalha.

Texto: Ascom Fundação Guamá

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação