Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth, morre aos 56 anos

Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth, morreu, neste domingo (3), aos 56 anos. A informação foi revelada ao TMZ pelo empresário do cantor, Robert Hayes, segundo o qual o artista sofreu uma falência hepática.

Harwell morreu “cercado pela família e pelos amigos”, de acordo com empresário. Em estágio terminal, o a cantor recebia cuidados paliativos em casa.

– O legado de Steve viverá através da música (…). Com Steve, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou as paradas com dois singles de sucesso # 1, cinco singles no Top 40, três singles no Hot 100, quatro álbuns da Billboard 200 e uma indicação ao Grammy – disse Hayes, por meio de comunicado.

A banda Smash Mouth foi fundada em 1994, na Califórnia, Estados Unidos. O primeiro álbum Fush Yu Mang, foi lançado em 1997 e trouxe o primeiro hit da banda, Walkin’ on the Sun. O álbum vendeu mais de 2 milhões cópias apenas nos EUA.

O sucesso em proporções globais veio definitivamente em 1999, com o álbum Astro Lounge, com singles como All Star, Then The Morning Comes e Can’t Get Enough Of You Baby. Outro grande sucesso do grupo foi a música I’m a believer, famosa pela trilha do filme Shrek (2001).

Conforme a BBC, Steve lutava contra o alcoolismo e foi diagnosticado com cardiomiopatia em 2013. Mais tarde, ele também seria diagnosticado com uma condição neurológica que acabou por afetar sua memória e fala.

Harwell anunciou aposentadoria em 2021 por problemas de saúde mental e física. Sua saída da banda foi oficilizada em 2022.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/YouTube Smash Mouth