STF: Alexandre de Moraes manda Roberto Jefferson para prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes decidiu converter, na segunda-feira (24), a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson para prisão domiciliar. O político passará a cumprir pena em sua casa, na cidade de Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.

Moraes levou em consideração um pedido da defesa do presidente de honra do PTB, que alegou que ele corria risco de vida se fosse mantido encarcerado. Jefferson sofre de diversos problemas de saúde que exigem tratamento especializado. No último dia 18, o ministro já havia autorizado que o político fosse internado em um hospital particular da capital fluminense.

Jefferson retorna para casa cumprindo medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de contato com outros investigados. Ele também terá que se apresentar à Justiça periodicamente, além de não poder sair de casa à noite.

Fonte: Pleno News