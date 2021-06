STF forma maioria para liberar Copa América no Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa, nesta quinta-feira (10), três ações que tem por objetivo impedir a realização da Copa América no Brasil. E em duas delas, relatadas pela ministra Cármen Lúcia, seis ministros votaram contra as ações e a favor da Copa, Com isso, formou-se maioria para permitir o campeonato Brasil.

As ações são julgadas por meio do plenário virtual da Corte.

Cármen Lúcia foi a primeira a apresentar seu voto e liberou a realização da competição. Ela foi acompanhada pelos ministros Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffolli.

Com o isso placar nestas duas ações, de autoria do Partido Socialista Brasileiro e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, está em 6 a 0 pela liberação da realização do torneio, o que representa a maioria da Corte. Os ministros podem apresentar seu votos ou mudar seu posicionamento até às 23h59 de hoje.

Já a terceira ação foi apresentada pelo PT trata de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e é relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele votou para liberar o torneio no país, mas definiu ser necessário o envio de um plano detalhado de segurança sanitária ao STF. As autoridades terão um prazo de 24 horas enviar o documento.

Votaram com Lewandowski os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes. Já Marco Aurélio abriu voto divergente. Com isso, o placar nesta ação está em 3 a 1.

A Copa América está marcada para começar neste domingo (13).