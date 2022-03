STF nega pedido de habeas corpus a professor acusado pelo crime de estupro de vulnerável

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de habeas corpus para Adalberto Siqueira Sanches Júnior, preso em agosto de 2021, acusado pelo crime de estupro de vulnerável. Na ocasião, a Polícia Civil do Pará informou que as vítimas tinham entre 08 e 12 anos, em Belém.

Brenno Morais Miranda, advogado de defesa do acusado, confirmou a informação. A decisão foi proferida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, no dia 24 de fevereiro de 2022. Adalberto Júnior trabalhou, em Marabá, no sudeste do Pará, mas não teve nenhuma formalizada contra ele, apesar de diversas reclamações de ex-alunas, nas redes sociais, sobre o comportamento do acusado.

“Nesse momento a defesa prefere não se manifestar sobre a decisão do STF, porém segue confiante que todos os fatos injustamente alegados contra nosso constituinte serão esclarecidos no juízo criminal competente, demonstrando sua inocência.”, informou, em nota, o advogado de defesa do professor.

Entenda o caso

O professor Adalberto Siqueira Sanches Júnior foi preso, no dia 17 de agosto de 2022. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido praticado contra crianças com idades entre 8 e 12 anos. Desde essa época, o acusado tenta sair da prisão.

Segundo a Polícia Civil, os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram cumpridos pela por meio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), em um bairro central de Belém, na época do suposto crime.

Durante as buscas, os agentes da Polícia Civil apreenderam computador, celular e mídias que foram encaminhadas para perícia técnica. O professor Adalberto Júnior ficou muito conhecido em Marabá, onde trabalhou em diversas instituições de ensino anos atrás.

Fonte: Portal Debate, com O Liberal