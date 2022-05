STF se nega abrir procedimento contra Alexandre de Moraes pedido por Bolsonaro

O Presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal – STF contra o ministro Alexandre de Moraes, que integra a Corte, por abuso de autoridade. Em nota informal distribuída a aliados, não divulgada pelo governo ou nas redes sociais do presidente, o chefe do Executivo diz que o magistrado comete abuso de autoridade e ataca a democracia. Ampliando o tom da crise entre os poderes, Bolsonaro cobra a abertura de uma investigação para apurar a conduta do ministro do STF.



Sem participação da Advocacia-Geral da União, a peça é assinada pelo advogado Eduardo Magalhães. Moraes é relator das investigações contra o Planalto, como os inquéritos das fake news e das milícias digitais.

2- Por não permitir que a defesa tenha acesso aos autos;

3- O inquérito das Fake News não respeita o contraditório;

4- Decretar contra investigados medidas não previstas no Código de Processo Penal, contrariando o Marco Civil da Internet; e

5- Mesmo após a PF ter concluído que o Presidente da República não cometeu crime em sua live, sobre as urnas eletrônicas, o ministro insiste em mantê-lo como investigado.

Presidente Jair Bolsonaro”

CORPORATIVISMO

Nesta quarta-feira, 18, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro de investigação do ministro Alexandre de Moraes, também do STF, por abuso de autoridade.

A notícia-crime foi apresentada por Bolsonaro ontem, terça-feira, 17. O presidente da República argumentou que o chamado inquérito das fake news, no qual é investigado, não se justifica.

“Considerando-se que os fatos narrados na inicial evidentemente não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento do feito, nego seguimento”, escreveu Toffoli na decisão.

Dias Toffoli também deixou claro na decisão que não há crime na conduta de Alexandre de Moraes e que o fato de o ministro ser o relator do inquérito das fake news “não é motivo para concluir que teria algum interesse específico, tratando-se do regular exercício da jurisdição”.



O ministro afirmou também que o estado democrático de direito impõe a todos deveres e obrigações e que um juiz não pode ser transformado em réu “pelo simples fato de ser juiz”.

Toffoli afirmou, ainda, que a maioria das alegações de Bolsonaro é matéria de defesa, isto é, deve ser apresentada nos inquéritos aos quais o presidente responde.

Além disso, declarou que os “recursos contra atos praticados por ministros da Suprema Corte nos inquéritos ou nas ações penais são apreciados pelo Colegiado, que, inclusive, já teve a oportunidade de se debruçar sobre algumas das questões aqui ventiladas”. (Da Redação da Agência Ronabar com agências noticiosas)