Stickers em vídeo e mais reações, confira novidades do Telegram

O Telegram anunciou uma série de novidades para o aplicativo, a fim de aperfeiçoar uma série de ferramentas presentes na plataforma. Entre as novidades anunciadas, estão stickers em vídeo, mais reações e melhorias na navegação entre diferentes conversas.

A principal novidade é a chegada dos stickers em vídeo, que não são a mesma coisa dos sticker animados, que já existem no Telegram há algum tempo. Segundo a empresa, a principal diferença é a facilidade em produzir as figurinhas, já que os sticker em vídeo não precisam de softwares especializados.

Stickers criados facilmente

“Hoje, estamos adicionando a possibilidade de criar stickers a partir de vídeos normais, para que qualquer pessoa possa criar facilmente stickers animados detalhados usando qualquer programa de edição de vídeo”, disse o Telegram em um comunicado à imprensa.

Assim como os stickers estáticos e animados, as figurinhas em vídeo do Telegram podem ser publicadas por meio do bot “@Sticker”. Do mesmo modo, elas também podem ser adicionadas a outros pacotes que forem feitos por outros usuários.

Os stickers em vídeo criados precisam ter exatos 512 pixels em um dos lados e os mesmos 512 pixels ou menos do outro lado. O vídeo não pode ter mais de três segundos e a taxa de quadros não pode ser maior do que 30 FPS. O tamanho do arquivo não pode ser maior do que 256 KB e o formato deve ser .WEBM e a codificação codec VP9, além disso, o vídeo não pode ter fluxo de áudio.

Mais novidades

Além dos stickers em vídeo, o Telegram também anunciou uma melhora nas reações, que agora são mais compactas. Porém, o usuário ainda pode ter um efeito maior, ao tocar e segurar em uma reação do menu. Como as reações são sincronizadas, emissor e receptor podem ver as animações em tempo real.

Também foram adicionadas cinco novas reações, que incluem um emoji sorridente com corações em volta, o emoji de cabeça explodindo, o confuso, o que representa palavrões e o de aplausos. Os novos emojis visam aumentar as possibilidades em conversas no aplicativo.

A navegação entre chats e canais não lidos no Telegram também ficou mais fácil. Agora, para sair de um para outro basta segurar o botão “voltar” para ir até um chat específico. “Abrir chats via mensagens encaminhadas, links, nomes de usuários, perfis, etc. adiciona eles à lista”, anunciou a empresa.

