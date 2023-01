STJD se reúne sexta-feira para decidir o começo do Parazão 2023

Está programado para a próxima sexta-feira, 27, reunião do Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD que irá decidir o começo do Campeonato Paraense de Futebol 2023, que iniciaria no sábado passado, dia 21 e foi adiado em razão de um processo motivo pelo Paragominas, que recorre ao se sentir prejudicado com o uso, pelo Águia de Marabá, e pelo Bragantino, de jogadores que estavam irregulares, suspensos de jogos enquanto jogaram pelo Itupiranga, na Segundinha do Parazão.

O Paragominas busca na Justiça Desportiva seu retorno à elite do Campeonato Paraense, o que resultaria no rebaixamento do Bragantino. No primeiro julgamento, o Paragominas foi mantido na Segundinha e recorreu, resultando no adiamento, semana passada, da abertura da competição.

Os jogadores que foram suspensos durante a competição da Segundinha alegam que não sabiam da punição, que deveria ter sido comunicada a eles e ao Bragantino e Águia de Marabá, pelo Itupiranga, clube aos quais estava ligados na época da punição.

Até o momento, é indefinido qual será o resultado do julgamento desse recurso do Paragominas, mas, uma coisa é certa, segundo informações nos bastidores da cartolagem, o Parazão, possivelmente, só começa com os jogos previamente agendados, dentro de mais uma semana, isto é, já no mês de fevereiro.

Vários clubes, como Remo e Paysandu, contabilizam prejuízos e afirmam que terão problemas no cumprimento da tabela com as demais competições nas quais já estão com vagas asseguradas.

A Federação Paraense de Futebol – FPF, que informa já ter tido prejuízo da ordem de R$ 150 mil com despesas de deslocamentos de delegações que participariam da estreia do Parazão 2023, ainda mantém confirmado o primeiro RE-PA, que marcará a reabertura do Mangueirão.

Imagem: Divulgação