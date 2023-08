Streaming grátis: Mercado Livre lança concorrente da Netflix; conheça

O Mercado Livre liberou o Mercado Play, plataforma de streaming com conteúdos gratuitos que chega para competir com outras empresas, como a Netflix. A novidade pode ser acessada no computador ou pelo aplicativo para celular.

O Mercado Play traz tanto conteúdos pagos quanto opções gratuitas. Na versão paga, os usuários assinantes do Meli+ (antigo Nível 6 do Mercado Livre) têm acesso a mais conteúdos.

Ao acessar o serviço gratuitamente, porém, os usuários conseguem assistir um grande catálogo de filmes e séries, incluindo títulos famosos. O Mercado Play tem plataforma bastante simples, portanto não é possível receber recomendações personalizadas nem salvar filmes para assistir depois.

Por enquanto, o Mercado Play não tem aplicativo para TV. No computador, ele pode ser acessador por este site . Já no celular, uma aba da plataforma de streaming fica dentro do próprio aplicativo do Mercado Livre. Mesmo para assistir aos filmes e séries de graça, é necessário ter cadastro no Mercado Livre.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Piotr Cichosz