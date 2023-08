“Studio Som Jolie – Replay”: uma exposição que explora a relação entre música e memória

Nesta sexta-feira (11), a Casa das Artes, do espaço da Fundação Cultural do Pará (FCP), abrirá para visitação a exposição interativa “Studio Som Jolie – Replay”, da artista Carol Abreu, na Galeria Ruy Meira. Com a curadoria de Wlad Lima, o projeto foi um dos selecionados pelo Prêmio Branco de Melo, promovido pela FCP, e o segundo a ser exposto na Casa das Artes em 2023.

O “Studio” trata-se de um espaço interativo de sons recriado por Carol a partir da sala de música de seu pai, Aldemário Abreu, falecido em 2020. O objetivo de Carol é manter viva a coleção do pai, que reúne aproximadamente 5 mil exemplares de áudio de diversos formatos, além de fotos e lembranças que compõem o “Studio Som Jolie”. Segundo a artista, o nome da sala de música vem da canção francesa Les Marionetes, de Chistophe, pela qual seu pai era apaixonado.

““Meu pai, como um grande amante da música, tinha um estúdio de gravações e uma coleção de CD’s, fitas K7, LP’s e todas as mídias possíveis relacionadas à música. E eu estive imersa nisso durante toda a minha vida”, explicou a artista.

A exposição é uma forma de a artista refazer o ritual de seu pai e amigos, ao circular acervos de discos de vinil que já pertenceram a outras pessoas, e agora estão no “Studio”.

Sobre a artista

Carol Abreu é formada em Artes Visuais. Atualmente, é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará (UFPA). Desde 2009, atua como técnica de cultura no Sesc Pará, no Centro Cultural, juntamente com artistas do audiovisual. Como propositora nas Artes Visuais, iniciou a produção artística em 2020.

Foto: Divulgação