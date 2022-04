“Sua Casa” cumpre duas etapas em Ponta de Pedras e beneficia 210 famílias

As comemorações pelos 144 anos de criação do município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, incluiu neste sábado (30) a entrega de 210 cheques do Programa “Sua Casa” a famílias vulneráveis do município. O programa habitacional do Governo do Pará, viabilizado pela Companhia de Habitação do Estado (Cohab), concede até R$ 21 mil para que as famílias contempladas adquiram material de construção e paguem os profissionais contratados para a obra. Só em Ponta de Pedras, o governo investiu um volume superior a R$ 1,7 milhão.

“Estamos investindo quase R$ 2 milhões para que as famílias recebam o material de construção e garantam o pagamento do pedreiro e marceneiro. Eu peço que vocês usem o recurso aqui, em Ponta de Pedras, para ajudar a cidade a ter mais dinheiro, girando a economia. Quando for contratar alguém, procure perto da sua casa, do seu bairro, para ajudar essa pessoa a colocar comida na mesa. Essa é a grande chance de vocês melhorarem a casa de vocês”, ressaltou Helder Barbalho.

A moradora Juliette Farias Portilho se inscreveu no programa e foi contemplada. Para ela, o “Sua Casa” vai permitir à família dar um passo importante, que não seria possível sem ajuda. “A gente se inscreveu porque não temos casa. Nós temos um terreno, e agora vamos construir a nossa residência. O programa veio para ajudar muita gente”, afirmou.

Orlando Reis, titular da Cohab, destacou a importância da entrega do benefício às famílias. “Hoje temos entrega de primeira e segunda etapa. Isso significa que as famílias que foram beneficiadas antes e conseguiram utilizar de forma adequada os auxílios, agora recebem o apoio para finalizar as construções. Dessa forma, o governo do Estado vem atendendo a quem mais precisa de apoio para melhorar a estrutura dos lares”, frisou o gestor.

Para a prefeita de Ponta de Pedras, Consuelo Castro, as ações estaduais são prioritárias para o desenvolvimento social: “Nós recebemos cheques que farão uma grande diferença na vida das pessoas, mostrando o quanto essa parceria com o governo do Estado e com a Cohab. Assim, vamos melhorar a vida das pessoas que foram contempladas”.

Moradia e trabalho – Segundo estimativas da Companhia, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões desde que o programa foi criado, em 2019, garantindo melhorias aos imóveis e gerando renda para trabalhadores da construção civil.

De 2019 a fevereiro de 2022, segundo a Cohab, o “Sua Casa” já chegou a 117 municípios, em todas as regiões. O investimento total, com a liberação das duas etapas, ultrapassa R$ 260 milhões, destinados a melhorar mais de 25 mil domicílios. A estimativa da Companhia é que o programa beneficiou mais de 125 mil pessoas ao longo dos anos.

O programa atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza e vítimas de sinistro (incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc.). Atende ainda idosos, famílias de pessoas com deficiência e inscritos que atendam a outros critérios técnicos.

Serviço: Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400.

Por Ronan Frias (COHAB)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro