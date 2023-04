Suárez marca, Grêmio bate Caxias e é hexacampeão gaúcho

O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho pela sexta vez seguida. Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Tricolor venceu o Caxias por 1 a 0 na Arena do Grêmio, neste sábado, e se sagrou campeão do Estadual.

O gol da partida foi marcado pelo atacante Luis Suárez. O jogador foi derrubado na área aos 15 minutos da etapa complementar, mas a penalidade não foi marcada no primeiro momento. Entretanto, após ida ao VAR, o árbitro Leandro Pedro Vuaden assinalou a infração. Aos 20, o próprio atacante uruguaio foi para a cobrança e converteu.

Vale destacar que Suárez foi um dos protagonistas do título do Grêmio. Em 12 jogos na competição, o atacante marcou sete gols e ainda distribuiu três assistências.

O número, aliás, quase aumentou. Isso porque ele chegou a dar uma assistência para o gol de Lucas Silva, já na reta final da partida. Contudo, após uma revisão no VAR, uma falta no início da jogada foi marcada, e o segundo tento gremista acabou anulado.

Também cabe comentar que, no último lance do jogo, houve uma confusão, e Diogo Barbosa, do Grêmio, e Vinícius, do Caxias, foram expulsos. No entanto, a briga foi rápida, e a partida acabou logo na sequência.

Fonte: IG/Foto: Lucas Uebel / Grêmio