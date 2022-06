Sub-15 do Remo est´ana final do Torneio de Basquete deste ano

O sub-15 do Clube do Remo garantiu vaga na final do Torneio de Basquete 2022. A partida foi realizada na última quinta-feira, 09), no ginásio Serra Freire, so Leão, em Nazaré. A equipe azulina venceu o Alcateia com um placar extenso de 113 a 16.

Tico Trindade foi o cestinha do Leão com 46 pontos na partida. Giovanni Martins, técnico do time azulino, comentou sobre a classificação.

“Feliz pelo resultado e pela entrega dos atletas em quadra. Agora vamos em busca desse título. Estão todos de parabéns”, disse.

Até o momento na competição, o Mais Querido tem quatro vitórias e uma derrota e, vai em busca do título na temporada da categoria. A final será diante do JP8 ainda sem data e local. O campeonato é organizado pela Federação Paraense de Basketball.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo