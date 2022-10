Sub-17 do Clube do Remo garante vaga na final do paraense de basquete

O Clube do Remo entrou em quadra na noite da última quinta-feira, 29, pelo Campeonato Paraense de Basquete Sub-17. A partida foi realizada no ginásio Serra Freire, pela semifinal do estadual.O time remista venceu o JP8 de 58 a 56 e garantiu a vaga na final da competição. O cestinha do confronto foi Rafael Trindade.



Dennys Tavares, técnico azulino, comemorou o resultado positivo. “Muito feliz pelo resultado desta noite com a nossa garotada. Vamos ter uma final entre dois times da casa. Vamos fazer uma grande festa na final”, disse.



A final do Parazão será inédita entre dois times azulinos: Remo e Leão. O jogo será amanhã, segunda-feira, 03, às 19h15, no Serra Freire. Lembrando que o Rei da Amazônia, no sub-17, atua com dois times para oportunizar mais jogos para os atletas.



A equipe azulina venceu o Paysandu de 49 a 46 pelo Paraense de Basquete Sub-15. A partida foi realizada no Serra Freire. Tiago Trindade com 15 pontos foi o cestinha do confronto.



Imagem: Samara Miranda/Agência Remo