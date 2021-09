Sub-17 do Remo empata em 2 a 2 na Taça Brasil de Clubes

Com empate na Taça Brasil de Clubes Sub-17. Foi assim que o futsal do Clube do Remo estreou na competição que acontece em São Luís, no vizinho Estado do Maranhão. A equipe azulina empatou em 2 a 2 diante do Santa Cruz. Os gols do Mais Querido foram marcados por Machida e Ramires.

Victor Hugo, técnico do Leão Azul, avaliou o primeiro jogo na competição dizendo que “saímos na frente e tomamos o empate. Viramos o jogo e acabamos tomando o empate de novo. Foi um bom jogo de estreia e a equipe colocou em quadra o que treinamos. Vamos fortes que amanhã já temos um novo jogo”, disse o treinador nesta segunda-feira, 06.

O Remo está no grupo C ao lado de Santa Cruz, Vivaz, de Roraima e Tremendão, da Bahia. O Mais Querido enfrenta o Vivaz nesta terça, 7, às 9h30.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo