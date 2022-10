Subida da Imagem Original e Recírio encerram o Círio 2022

Por volta das 6h desta segunda-feira, 23, depois da oração do terço e da bênção proferida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré voltou ao Glória do altar mor da Basílica Santuário em meio a uma igreja lotada e numa solenidade tradicional cheia de emoção e cantos mariano. Agora, a imagem será descida apenas em maio de 2023.



Em ato contínuo, Dom Alberto e grande número de sacerdotes seguiu para a Praça Santuário, onde foi celebrada a missa de abertura do Recírio, quando a Imagem Peregrina foi colocada em um andor adornado de flores rosas e vermelho para a simbólica volta ao Colégio Gentil Bittencourt.



A Procissão do Recírio é a menor e última Romaria do Círio, com saída da Praça Santuário, fazendo o contorno pela Rua Dom Vicente Zico, Avenidas Generalíssimo Deodoro, Nazaré e Magalhães Barata até o Colégio Gentil, onde é feita a bênção final.

O trajeto foi seguido por milhares de fiéis que foram se despedir de Nossa Senhora.

Ainda hoje, a Diretoria da Festa de Nazaré fará um balanço sobre os resultados do Círio 2022 e, a partir de agora, começa o planejamento do Círio 2023 que tem o tema “Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho”.

Imagens: Patrick Nascimento/Pascom da Arquidiocese de Belém