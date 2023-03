Submarino é achado com R$ 450 milhões em cocaína e 2 corpos

No último domingo (12), a Marinha da Colômbia interceptou um submarino fantasma com mais de duas toneladas de cocaína. Ainda, dentro da embarcação, foram encontradas duas pessoas em estado crítico de saúde, devido à inalação de gases tóxicos e outras duas pessoas mortas.

De acordo com as autoridades, houve um escapamento de gás dentro da cabine onde os quatro tripulantes do submarino se encontravam. As Forças Armadas da Colômbia informaram que a embarcação teria como destino a América Central.

Em nota, a Marinha informou que com apoio estrangeiro, mais de R$ 454 milhões “foram impedidos de entrar nas estruturas financeiras de organizações do narcotráfico”.

– Com esse desdobramento operacional, que contou com apoio estrangeiro, mais de 87 milhões de dólares foram impedidos de entrar nas estruturas financeiras de organizações do narcotráfico que cometem crimes no Pacífico colombiano e mais de 6 milhões de doses de circular no mercado ilegal internacional – afirmaram.

SUBMARINO FANTASMA X NARCOTRÁFICO

Esse tipo de embarcação é caracterizado pela possibilidade de passar desapercebido por radares e sonares, equipamentos capazes de localizar objetos, a partir da emissão e recepção de ondas sonoras. Os submarinos fantasmas são feitos de fibra de vidro e mais compactos, o que favorece traficantes a cruzarem as fronteiras dos países em direção a América do Norte e Europa.

Embora a produção desse tipo de submarino possa custar mais de R$ 2 milhões, caso o transporte do narcotráfico seja concluído, o lucro pode ultrapassar os R$ 100 milhões.

Fonte: Pleno News/Foto: Forças Armadas da Colômbia