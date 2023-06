Submersível desaparece ao levar turistas para ver o Titanic

Um veículo submersível que costuma transportar turistas para ver os destroços do Titanic desapareceu na costa leste dos Estados Unidos, desencadeando uma operação de resgate, segundo informou a Guarda Costeira de Boston nesta segunda-feira (19) à emissora britânica BBC.

De acordo com a fonte, ainda não se sabe se havia passageiros a bordo do submersível e, em caso afirmativo, quantos são.

A EFE entrou em contato com a Guarda Costeira de Boston, mas não conseguiu detalhes do incidente.

Algumas empresas organizam viagens de vários dias para ver os restos do Titanic, que se encontram a uma profundidade de cerca de 3.800 metros e a uma distância de cerca de 640 quilômetros da ilha canadense de Newfoundland.

A OceanGate Expeditions, empresa que organiza este tipo de viagem, anunciou recentemente em seu site e nas redes sociais que “estava em curso” uma expedição para ver os restos do Titanic.

No último dia 14 de junho, a companhia disse no Twitter que estava usando a empresa de comunicações Starlink para manter aberta a linha de comunicação com essa expedição que se dirigia ao Titanic.

No site, as viagens de sete dias para ver os restos do Titanic são oferecidas a um preço de cerca de 250 mil dólares (cerca de R$ 977 mil).

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: OceanGate Expeditions/Divulgação