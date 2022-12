Sucessão

O governador Helder Barbalho não para nunca. Ainda não terminou o seu primeiro mandato à frente do Executivo, ele que foi reeleito com grande folga no primeiro turno para continuar no cargo, já trabalha visando a sua sucessão. Recentemente, ele e o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, se encontraram em uma reunião a portas fechadas, ocasião em que voltaram às boas relações. Há quem aposte que o prefeito, que também é do MDB, figura entre as possibilidades de indicação para suceder Barbalho em 2026. Mas ainda há muita água a rolar nesse rio da política paraense.