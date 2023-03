Sucessão

Uma recente pesquisa eleitoral publicada por um órgão de imprensa da capital paraense aponta que o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, estaria empatado tecnicamente com a atual secretária de Estado de Cultura Ursula Vidal e os deputados federais José Priante e Éder Mauro Barra, respectivamente. No ensaio de pesquisa também aparecem nomes como de Heguchi, Ana Júlia Carepa, Simão Jatene, Zenaldo Coutinho, Helder Barbalho, Zequinha Marinho, entre outros. A pesquisa ouviu 817 eleitores no período de 03 a 07 de fevereiro em Belém e todos os seus distritos administrativos.