Sucesso da Netflix, Round 6 está elegível ao Emmy 2022. Entenda

Caso Round 6 seja indicado ao Primetime Emmy Awards, ela se tornará a primeira série internacional nomeada da história

Novo fenômeno da Netflix, a série coreana Round 6 pode sobreviver até o ano que vem, com possibilidade de indicação ao Primetime Emmy Awards, principal prêmio da televisão norte-americana.

A própria Academia de Artes e Ciências Televisivas, responsável pela premiação, afirmou à Variety que a série está elegível ao prêmio por se tratar de um título co-produzido nos Estados Unidos.

Tradicionalmente, seria mais indicado que a gigante do streaming apostasse as fichas na versão global do prêmio, o Emmy Internacional.

No entanto, caso a plataforma decida inscrever a produção coreana na principal versão dos prêmios, a Primetime, e Round 6 seja indicada, ela se tornará a primeira série internacional nomeada da história.

Fonte metropoles.com