Sucuri de 5 metros é encontrada no campus da UFPA em Belém

Animal passou por avaliação veterinária e foi solto no parque estadual do Utinga, em Belém.

Uma cobra sucuri de 5 metros de comprimento foi encontrada no final da manhã desta segunda-feira (6) no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém.

O animal foi capturado pela equipe do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) nas proximidades do prédio de Engenharia Naval.

Segundo a polícia ambiental, animal estava sem ferimentos. — Foto: Reprodução/PM

A cobra foi encaminhada para a sede do BPA, onde foi avaliada por veterinários.

De acordo com a Polícia, após os procedimentos foi constatado que o animal estava em boas condições de retornar à natureza. A sucuri foi solta no Parque Estadual do Utinga.

Sucuri foi encontrada nas dependências do prédio de Engenharia Naval. — Foto: Reprodução/PM

FONTE G1 PA