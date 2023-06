Sucuri é capturada por populares no canal da passagem Caraparu, no Guamá

A manhã deste sábado, 17, se despertou com o aparecimento de uma enorme cobra sucuri no bairro do Guamá, em Belém. O fato se passou na Passagem Caraparu, que é atravessada por um canal.



Populares, ao verem o réptil, deram o alarme para evitar que a cobra fosse machucada ou que ferisse alguém.



Imediatamente foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar, assim como o Batalhão de Polícia Ambiental, que procedeu o resgate da cobra, a qual foi levada para tratamento veterinário e posterior volta ao seu habitat natural no Parque Ambiental do Estado, no bairro do Curió Utinga.

É comum e frequente o aparecimento de cobras de grande porte em vários pontos da capital paraense, eespecialmente às proximidades de igarapés e canais que cortam a cidade.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar