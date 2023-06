Sudam lança consulta pública para a elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) lançou a consulta pública para a elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) referente ao quadriênio 2024-2027. O prazo para envio de contribuições é 7 de junho.

O fortalecimento da governança do PRDA faz parte de projeto de parceria entre Sudam e PNUD, que tem como objetivo impulsionar a capacidade técnica e institucional da autarquia.

Com a consulta, a Sudam quer ampliar a participação da sociedade civil e outras organizações no processo de formulação do Plano, instrumento que orientará as políticas públicas na Amazônia Legal para reduzir desigualdades regionais, promover o crescimento econômico, a geração de renda e melhorar a qualidade de vida da população amazônica.

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), por meio do seu presidente, deputado Chicão (MDB), é parceira da instituição apoiando a iniciativa e colaborando na divulgação das ações.

Os interessados em participar da consulta pública devem encaminhar as contribuições acessando o link: https://forms.office.com/r/fdttWsJfDq

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Sudam pelo e-mail cgpla@sudam.gov.br

Imagem: Divulgação