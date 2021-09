Sumido na web, Caio Coppolla ‘reaparece’ e promete novidades

Sem realizar publicações nas redes sociais há meses, a situação atual de Caio Coppolla despertou curiosidade dos fãs e admiradores. No entanto, o “mistério” foi revelado após o youtuber Gustavo Gayer divulgar um vídeo mostrando um encontro entre Coppolla e Fernando Conradom, comentarista da Jovem Pan.

O último vídeo publicado por Coppolla em sua conta do YouTube foi no dia 9 de junho, quando falou sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Já o último post em sua conta do Instagram foi feito no dia 22 de julho, quando visitou o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Deste então, Coppolla ficou em silêncio.

No vídeo, Fernando Conrado e Caio Coppolla aparecem de bom humor e tomando um café.

– Ninguém é de ferro. [Estamos] batendo um papo e discutindo o futuro da nação – afirmou Conrado.

Coppolla então agradeceu a todos pela preocupação e disse que deve ter “novidades” em breve.

– Queria agradecer o carinho e a preocupação de todo mundo. Se Deus quiser, em breve teremos novidades – afirmou.

Fonte: Pleno News