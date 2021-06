Super-heróis dão uma força ao estoque de sangue do Hemopa em sábado solidário

Homem Aranha, Darth Vader, Capitão América, Mulher Maravilha, Power Ranger e muitos outros personagens que fazem parte do grupo ‘Os Supremos’ marcaram presença e atraíram muitos doadores para abastecer o estoque de sangue da Fundação Hemopa, neste sábado (26), quando 277 pessoas compareceram às unidades de coleta da Batista Campos e Castanheira e 241 doações foram concretizadas.

Em alta no circuito do cinema e também no Hemopa, a Viúva Negra incorporada por Any de Oliveira, em Belém, convidou os amigos do trabalho para reforçar a corrente do bem. “Eu sou doadora de sangue. Doei mês passado e agora trouxe uns colegas de trabalho para doar, dispostos a virar heróis junto comigo”, destacou a técnica de obras.

“A gente sempre fica muito feliz em fazer parte desta ação. Ficamos satisfeitos em poder ajudar na conscientização da doação de sangue dentro deste universo da cultura pop que em Belém está crescendo muito”, destacou Kenneth Souza, um dos coordenadores da ação.

O grupo ‘Os Supremos’ também convidou a ‘Força Jovem’ da Assembleia de Deus para fazer parte da corrente de solidariedade. “Estamos sempre trabalhando em prol de ações beneficentes que auxiliam no desenvolvimento humano. E a doação de sangue é uma das vertentes de trabalho, por isso aceitamos o convite para estar aqui hoje”, disse Erlon Pinheiro, integrante da Força Jovem, que mobilizou cerca de 50 voluntários neste sábado.

GINCANA

O sábado solidário contou também com a participação dos servidores da vice-prefeitura de Belém, que participam da ‘Gincana Solidária’ entre os órgãos públicos neste mês em que se celebra o ‘Junho Vermelho’. O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, recepcionou o vice-prefeito Edilson Moura, que acompanhou a caravana.

“Essas parcerias com servidores municipais e estaduais é a maneira que o Hemopa tem de fomentar a causa da doação de sangue entre as pessoas que possuem como missão o dever à sociedade. E o projeto Gincana Solidária é uma forma de motivar essa disputa do bem”, destacou o presidente.

A doação de sangue é um ato simples. O cidadão precisa ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. A apresentação de um documento de identificação original e com foto é obrigatória.

O vice-prefeito de Belém, Edilson Santos (ao centro) com a caravana da vice-prefeitura que esteve no Hemopa para doar sangue

É importante lembrar que neste período de pandemia há algumas restrições. Quem teve Covid-19 pode voltar a doar sangue depois de 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato.

Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação de sangue, após cada dose. Já a vacina AstraZeneca/Fiocruz, são 7 dias após cada dose. Se o candidato à doação de sangue não souber qual imunização fez, só poderá voltar a doar sangue, após 7 dias.

Por Anna Cristina Campos (HEMOPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação